Законопроект о помощи Украине не прошел голосование в Сенате США
Законопроект о помощи Украине не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Об этом сообщает ТАСС.
Документ предполагает выделение Киеву помощи в размере 60 миллиардов долларов.
Голосование проходило по вопросу, стоит ли завершать дебаты вокруг законопроекта и начать рассматривать его по существу. Документ поддержали 49 сенаторов при минимуме в 60, 50 высказались против. То есть документ пока не будет рассмотрен и тем более принят.
Новый проект закона о выделении помощи Украине представили 4 февраля. Однако почти сразу спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что республиканцы не будут поддерживать документ.
Помимо помощи Украине законопроект предполагает в том числе выделение денег Израилю и на усиление контроля границы с Мексикой. В поддержку документа высказался президент Джо Байден, но он сделал предположение, что законопроект так и не примут из-за позиции прошлого президента страны Дональда Трампа.