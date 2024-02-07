Законопроект о помощи Украине не прошел голосование в Сенате США

Законопроект о выделении Украине 60 млрд долларов не прошел голосование в Сенате

Законопроект о помощи Украине не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предполагает выделение Киеву помощи в размере 60 миллиардов долларов.

Голосование проходило по вопросу, стоит ли завершать дебаты вокруг законопроекта и начать рассматривать его по существу. Документ поддержали 49 сенаторов при минимуме в 60, 50 высказались против. То есть документ пока не будет рассмотрен и тем более принят.

Новый проект закона о выделении помощи Украине представили 4 февраля. Однако почти сразу спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что республиканцы не будут поддерживать документ.

Помимо помощи Украине законопроект предполагает в том числе выделение денег Израилю и на усиление контроля границы с Мексикой. В поддержку документа высказался президент Джо Байден, но он сделал предположение, что законопроект так и не примут из-за позиции прошлого президента страны Дональда Трампа.