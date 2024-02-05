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08:30, 5 февраля 2024Мир

Спикер Палаты представителей США предсказал крах проекта Сената помощи Украине

Спикер Джонсон: проект Сената о помощи Украине не примут в Палате представителей

Фото: Leah Millis / Reuters

Если проект Сената США о выделении дополнительных средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной американской границы дойдет до Палаты представителей, то он не будет принят. Крах законопроекта предсказал спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон в соцсети X.

«Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали, и он даже близко не поможет положить конец пограничной катастрофе, которую создал президент», — отметил он. По словам Джонсона, если законопроект дойдет до Палаты представителей, то он «будет уничтожен».

Ранее Сенат США представил компромиссный законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите южной границы на 118 миллиардов долларов. Согласно документу, 60 миллиардов предлагается отправить Украине, 14,1 миллиарда — Израилю, 20,23 миллиарда — на усиление южной границы страны, 2,44 миллиарда — на операцию против хуситов в Йемене.

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      Семен Александров
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