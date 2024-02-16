В Германии раскритиковали заявления Трампа о НАТО

Премьер Баварии Зедер осудил заявления Трампа о НАТО и России

Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер прокомментировал слова экс-президента США Дональда Трампа об отказе защищать союзников по НАТО. Его слова приводит ТАСС.

Зедер раскритиковал заявления Трампа о НАТО и подчеркнул, что подобными высказываниями политик ослабляет альянс. Если обещать помощь партнерам по блоку только за финансирование, то это будут «своего рода деньги за защиту». При этом политик заявил, что Германии следует нарастить производство военной техники.

«Позор, что Украину оставляют в подвешенном состоянии и не поставляют ей достаточно оружия и боеприпасов. Материалы и боеприпасы должны быть доставлены как можно скорее, чтобы Украина могла защитить себя», — призвал он.

11 февраля Трамп заявил, что он бы поддержал потенциальные атаки на страны НАТО со стороны России, если эти государства отказываются выполнять договоренности по выделению двух процентов от бюджета на оборону. Бывшие критики политика, члены Республиканской партии США, начали поддерживать экс-президента после его заявлений об альянсе.