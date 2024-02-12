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13:10, 12 февраля 2024Мир

Бывшие критики Трампа поддержали его после речи о НАТО

NYT: бывшие критики-республиканцы начали поддерживать Трампа после слов о НАТО
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Sam Wolfe / Reuters

Бывшие критики Дональда Трампа, члены Республиканской партии США, начали поддерживать экс-президента после его недавних заявлений о НАТО. В своей речи бывший президент сообщил об одобрении потенциальных российских атак на страны блока из-за их отказа выполнять финансовые обязательства перед членами альянса. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Я могу сказать лишь то, что пока Трамп был президентом, никто ни на кого не нападал. Я думаю, что дело здесь в том, чтобы в свойственной ему манере заставить людей платить», — высказался в защиту экс-президента когда-то критиковавший его сенатор от Южной Каролины республиканец Линдси Грэм.

Еще один однопартиец Трампа, сенатор Том Коттон, заявил: «Страны НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону, такие как Германия, уже поддерживают российскую агрессию, а Трамп просто звонит в предупредительный колокол».

11 февраля Дональд Трамп сообщил, что он бы поддержал потенциальные атаки на страны НАТО со стороны России, если эти страны отказываются выполнять договоренности по выделению двух процентов от бюджета на оборону. Политолог оценил высказывания экс-президента США как способ оказать давление на руководство европейских стран.

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      Лина Пивоварова
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