Бывший советник порекомендовал Трампу расшатывать ООН вместо НАТО

Болтон посоветовал Трампу посеять хаос в ООН вместо НАТО

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон порекомендовал экс-главе США расшатывать ООН вместо НАТО. По его словам, ослабление альянса будет угрожать безопасности Соединенных Штатов, поэтому следует заняться «более враждебной» организацией. Своим мнением Болтон поделился в колонке для Wall Street Journal.

«Мистер Трамп мог бы с пользой посеять хаос в ООН. Как я говорил 30 лет назад, вы могли бы снести десять верхних этажей здания Секретариата ООН, и это ничего бы не изменило. Все [с тех пор] стало только хуже», — высказался Болтон.

Он также напомнил об идее трампистов создать «двухуровневое» НАТО, в котором гарантия коллективной обороны не распространялась бы на страны, не вкладывавшие двух процентов от ВВП в вооруженные силы. Это предложение он считает для альянса губительным.

Кроме того, экс-советник Трампа считает, что принцип «двухуровневости» может сделать НАТО несостоятельным в бою. Он представил ситуацию, в которой командующий ВС США связывается с российским военачальником и говорит: в ФРГ можно «делать все», пока американские войска отступают из нее в другую страну НАТО, тратящую на оборону достаточно средств.

Ранее Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп серьезно настроен на выход США из Североатлантического альянса в случае своего переизбрания. Он подчеркнул, что вероятность ослабления НАТО «не беспокоит Трампа».