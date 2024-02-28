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16:04, 28 февраля 2024Мир

В США заявили о серьезности намерения Трампа выйти из НАТО

Экс-помощник Болтон: Трамп серьезно настроен на выход США из НАТО

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Бывший американский президент Дональд Трамп серьезно настроен на выход США из Североатлантического альянса в случае своего переизбрания. Об этом в интервью газете Die Welt заявил бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Он подчеркнул, что вероятность ослабления НАТО «не беспокоит Трампа». «Он не понимает, в чем суть альянса. В его понимании США предлагают странам Европы и Канаде защиту, а взамен ничего не получают», — объяснил экс-помощник.

Болтон также уточнил, что во время своего президентского срока Трамп отдал Пентагону обязательный к исполнению приказ проработать планы вывода американских сил из Германии.

Кроме того, он отметил, что «усиление оси Россия — Китай» на данный момент является большой проблемой для Вашингтона. По словам Болтона, американские компании опасаются вкладывать новые инвестиции в китайскую экономику из-за экономических связей и взаимной зависимости большей части Европы и Китая. «В свете расширяющегося сотрудничества между Китаем и Россией и возможного выхода США из НАТО Европа оказалась бы в большой опасности», — заключил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что европейские лидеры сильно напуганы из-за слов Трампа о выходе НАТО. Однако он указал, что такая политика противоречит американским интересам.

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      Виктория Кондратьева
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