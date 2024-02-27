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18:39, 27 февраля 2024Мир

Байден заявил о напуганных лидерах стран ЕС из-за слов Трампа о НАТО

Байден: лидеры стран ЕС напуганы словами экс-президента Трампа о НАТО
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что европейские лидеры сильно напуганы высказываниями экс-президента Дональда Трампа о НАТО. Об этом он сказал в интервью Late Night with Seth Meyers на телеканале NBC.

«Мысль, что президент Соединенных Штатов приглашает [президента России] Владимира Путина вторгнуться в восточные страны Западной [Европы] — абсолютно странная», — отметил Байден.

Он подчеркнул, что такая политика «полностью противоречит интересам» США. В свою очередь, по его словам, лидеры стран Евросоюза (ЕС) до жути напуганы словами бывшего президента США о НАТО.

Бывший лидер США Трамп ранее сообщил об одобрении потенциальной атаки со стороны России на страны НАТО, которые отказываются выделять два процента от ВВП на оборону.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель после этого призвал ЕС научиться жить «без американского друга», поскольку, в случае победы Трампа на выборах, он может стать недоступен.

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      Лина Пивоварова
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