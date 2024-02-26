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13:43, 26 февраля 2024Мир

Европейцев призвали научиться жить без американского друга

Боррель: европейцы должны научиться жить в условиях без «американского друга»
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Европейцы должны научиться жить в условиях без «американского друга», поскольку он может стать «недоступен» в случае победы на выборах президента США бывшего американского лидера Дональда Трампа. К этому призвал глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью газете El Diario.

По его словам, если Трамп вновь займет пост главы Белого дома, то мировой политический сценарий изменится.

«У нас уже есть проблема с Трампом. Он не победил, но уже блокирует помощь Украине, где может. Мы, европейцы, должны научиться жить в мире, где американский друг может быть недоступен», — сказал дипломат.

Он добавил, что жителям европейского объединения не хватает восприятия сурового и жестокого мира, где конфликты все чаще решаются «силой, демографическим давлением и политической нестабильностью».

Ранее Трамп в ходе своего предвыборного митинга заявил, что будет поощрять атаки Россией стран НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательстве в рамках блока.

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      Семен Александров
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