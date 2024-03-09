Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:44, 9 марта 2024Мир

Европу призвали готовиться к выходу США из НАТО

The Telegraph: Европа должна готовиться к выходу США из НАТО

Фото: Anders Wiklund / TT / Reuters

Европа должна готовиться к возможному выходу США из НАТО. Об этом британской газете The Telegraph заявил ряд дипломатов из стран-участниц Североатлантического альянса.

По мнению издания, странам нужно составить план и подумать о своих возможностях на тот случай, если Дональд Трамп будет избран президентом США и исполнит свою угрозу выйти из организации, если европейские страны не будут вкладывать больше средств в обеспечение свое безопасности.

По мнению одного из европейских дипломатов, комментарии Трампа о членстве США в НАТО бесспорно беспокоят, и никто не знает, что будет дальше. Также высказывается мнение, что слова политика лишь еще раз подчеркнули чрезмерную зависимость Европы от США, и Европе необходимо обсудить, как обезопасить себя на случай выхода страны из НАТО.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что европейские лидеры сильно напуганы высказываниями экс-президента Дональда Трампа о НАТО. Он подчеркнул, что политика его конкурента на будущих выборах «полностью противоречит интересам» США.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Боец ВСУ три дня выхаживал раненого российского военного под Авдеевкой. Тот ранее взял украинца в плен

      Европу призвали готовиться к выходу США из НАТО

      Рогов указал на предательство в названиях новых украинских корветов

      В Запорожской области после атаки украинскими БПЛА загорелась электроподстанция

      СКА вышел в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина

      Российские тхэквондисты завоевали лицензии для участия в Олимпиаде в Париже

      Военный самолет Швеции впервые с ее вступления в НАТО совершил полет близ России

      Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

      В Испании захотели законодательно упразднить проституцию

      Сотни кенгуру ворвались в австралийский гольф-клуб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше