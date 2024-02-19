Страны ЕС начали обсуждать создание альтернативы НАТО

WP: в ЕС обсуждают альтернативы НАТО на случай победы Трампа на выборах в США

Власти стран Европейского союза (ЕС) готовятся к возможной победе бывшего американского президента Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах главы государства в США. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Как отметили источники издания, они начали обсуждать создание структур, которые могли бы дополнять или служить альтернативой НАТО. Издание напомнило, что Трамп ранее заявил о том, что сможет «спокойно наблюдать за тем, как Россия будет нападать на союзников по НАТО».

«Нам нужно переосмыслить то, какими могут быть обязательства США по отношению к Европе и Украине», — пишет автор.

Во время выступления на митинге в Южной Каролине Дональд Трамп вспомнил одну из встреч с неназванным европейским лидером. По его словам, в случае нападения на страну НАТО, у которой есть долг перед альянсом, он бы не стал ее защищать.

