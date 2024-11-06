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07:09, 6 ноября 2024Мир

Стубб исключил урегулирование на Украине по финской модели

Стубб исключил возможность урегулирования на Украине по финской модели
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Стубб

Александр Стубб . Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб выступил против заключения Украиной мира с Россией с передачей части территории. Его слова приводит издание Helsingin Sanomat.

Стубб оценил «финскую модель» для урегулирования конфликта на Украине, которая подразумевает передачу части территории страны России. По его мнению, сейчас похожие инициативы следует выдвигать с осторожностью.

«Возможно, ответ всем тем, кто выдвигает подобные идеи, — забыть об этом», — исключил финский лидер на встрече с представителями ассоциации иностранных журналистов.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы разрабатывает собственный план урегулирования на Украине. Ожидается, что инициатива станет новой версией Минских соглашений. В частности, допускает передачу Москве территорий.

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