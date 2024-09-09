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10:37, 9 сентября 2024Мир

На Западе заявили о желании Шольца заключить с Россией новые Минские соглашения

La Repubblica: Шольц готовит свой план урегулирования на Украине
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц готовит собственный план урегулирования конфликта на Украине, который должен стать новой версией Минских соглашений, достигнутых в 2015 году. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

«У Олафа Шольца есть план: войти в историю как "канцлер мира". Ошеломленный разрушительными результатами выборов в Тюрингии и Саксонии и преследуемый все более настойчивыми слухами о том, что возможное поражение 22 сентября в Бранденбурге может заставить его сделать шаг назад, канцлер решил разыграть украинскую карту, чтобы выбраться из угла», — отмечается в материале издания.

Дополнительно отмечается, что Шольц хочет заключить компромиссное соглашение, которое допускает передачу Москве территорий.

Ранее экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Украина вышла из Стамбульских соглашений, заключенных с Россией в 2022 году, после консультаций с США. Она также добавила, что с точки зрения Вашингтона, детали соглашения якобы не были выгодны украинской стороне.

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      Максим Габриелян
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