Нуланд: Украина вышла из Стамбульских соглашений после консультаций с США

Украина вышла из Стамбульских соглашений, заключенных с Россией в 2022 году, после консультаций с США. Об этом заявила экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью журналисту Михаилу Зыгарю (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов).

«Турки предложили площадку, и нас даже не было в комнате. На самом деле, мы были не очень осведомлены о деталях сделки. Но под конец переговоров украинцы захотели проконсультироваться о том, к чему вообще все идет. (...) Украинская делегация стала задавать вопросы о том, хороша ли эта сделка. И именно в этот момент она распалась»», — рассказала политик.

Нуланд также добавила, что с точки зрения США детали соглашения были якобы выгодны украинской стороне. По ее словам, многие политики на Украине осознавали этот факт и не хотели исполнять достигнутые договоренности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад и Украина отказались от заключения стамбульских соглашений в 2022 году ради того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Российский лидер отметил, что исключительно из-за Запада Киев отказался от проекта мирного соглашения, обсужденного в Стамбуле. Он также подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров по украинскому конфликту.