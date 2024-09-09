Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:38, 9 сентября 2024Мир

Нуланд раскрыла роль США в срыве Стамбульских соглашений

Нуланд: Украина вышла из Стамбульских соглашений после консультаций с США

Фото: Alex Brandon / Reuters

Украина вышла из Стамбульских соглашений, заключенных с Россией в 2022 году, после консультаций с США. Об этом заявила экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью журналисту Михаилу Зыгарю (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов).

«Турки предложили площадку, и нас даже не было в комнате. На самом деле, мы были не очень осведомлены о деталях сделки. Но под конец переговоров украинцы захотели проконсультироваться о том, к чему вообще все идет. (...) Украинская делегация стала задавать вопросы о том, хороша ли эта сделка. И именно в этот момент она распалась»», — рассказала политик.

Нуланд также добавила, что с точки зрения США детали соглашения были якобы выгодны украинской стороне. По ее словам, многие политики на Украине осознавали этот факт и не хотели исполнять достигнутые договоренности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад и Украина отказались от заключения стамбульских соглашений в 2022 году ради того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Российский лидер отметил, что исключительно из-за Запада Киев отказался от проекта мирного соглашения, обсужденного в Стамбуле. Он также подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров по украинскому конфликту.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      «Критический удар по Зеленскому». В США предрекли серьезные последствия атаки ВСУ в России для президента Украины

      Россияне рекордно закупились игристым вином

      В Одессе объяснили дерусификацию улиц без согласования с горожанами и мэрией

      Первая ракетка мира после победы на US Open высказался о проваленных допинг-тестах

      57-летняя Рената Литвинова показала фигуру в платье с глубоким декольте

      Российская полиция начала проверку после стрельбы в ночном клубе

      В России начнут выдавать сертификаты «зеленого офиса»

      В Польше заявили о создании украинского легиона только на бумаге

      Нуланд раскрыла роль США в срыве Стамбульских соглашений

      Женщина назвала себя богом и попыталась выпустить духов на кладбище при помощи огня

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше