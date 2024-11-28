Финского депутата заставили извиниться за слова о России

Финского депутата заставили извиниться за слова об открытии границы с Россией

Финского депутата Киммо Кильюнена, руководящего комитетом парламента по иностранным делам, заставили извиниться за слова о необходимости открыть границу с Россией. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

В частности, депутат провел 28 октября встречу с представителями «Александровского общества», представляющего интересы русских жителей Финляндии. В ходе разговора политик указал, что хочет проработать вопрос об открытии границы с Россией. Позже его коллеги по Социал-демократической партии осудили его высказывания.

«Ситуация в России и на восточной границе касается меня лично и моей семьи. Как председатель комитета по иностранным делам я должен был понимать, что не могу делать подобных заявлений», — сказал депутат. Таким образом, он напомнил о том факте, что его жена Светлана имеет русское происхождение.

Ранее издание 47news со ссылкой на итоги встречи российской погранслужбы и Финской пограничной охраны сообщало, что Финляндия и Россия обсуждают возможность открытия границы между странами и это может произойти уже в конце февраля 2025 года. В частности, в Финляндии ухудшается экономическая ситуация, поскольку после закрытия границы упал поток туристов из Петербурга и Ленобласти, который давал финансовый стимул стране. Кроме того, финны ездили в Россию за бензином.