Турбизнес в Финляндии оказался под угрозой исчезновения из-за отсутствия россиян

Yle: Туризм в Восточной Финляндии находится на грани без российских туристов

Из-за того, что российские туристы больше не путешествуют в Финляндию, турбизнес в восточной части страны оказался на грани исчезновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Yle.

«Многие туристические компании в Восточной Финляндии находятся в бедственном положении, потому что российские туристы больше не приезжают в этот район. Туристов сейчас привлекают из Центральной Европы, но это представляет сложности», — говорится в материале.

Уточняется, что была попытка привлечь туристов из Германии, однако чартерные рейсы в Савонлинну в итоге были отменены, так как было продано слишком мало поездок. Кроме того, как сообщил менеджер проектов компании Visit Finland, иногда предприниматели вынуждены закрывать свои заведения из-за отсутствия посетителей.

Ранее сообщалось, что Финляндия завершила строительство первых 35 километров забора с Россией.