Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:05, 16 июля 2025Путешествия

Турбизнес в Финляндии оказался под угрозой исчезновения из-за отсутствия россиян

Yle: Туризм в Восточной Финляндии находится на грани без российских туристов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Из-за того, что российские туристы больше не путешествуют в Финляндию, турбизнес в восточной части страны оказался на грани исчезновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Yle.

«Многие туристические компании в Восточной Финляндии находятся в бедственном положении, потому что российские туристы больше не приезжают в этот район. Туристов сейчас привлекают из Центральной Европы, но это представляет сложности», — говорится в материале.

Уточняется, что была попытка привлечь туристов из Германии, однако чартерные рейсы в Савонлинну в итоге были отменены, так как было продано слишком мало поездок. Кроме того, как сообщил менеджер проектов компании Visit Finland, иногда предприниматели вынуждены закрывать свои заведения из-за отсутствия посетителей.

Ранее сообщалось, что Финляндия завершила строительство первых 35 километров забора с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о гибели всех пассажиров пропавшего в России вертолета Ми-8

    Прилепин оценил срок ультиматума Трампа

    Турбизнес в Финляндии оказался под угрозой исчезновения из-за отсутствия россиян

    Россия почти вдвое нарастила закупки машин у одной страны

    Пожилым парам дали совет по поддержанию сексуальной жизни

    Названы вакансии с зарплатой до 800 тысяч рублей

    Казахстану напомнили об одном дружественном шаге России

    Прокуратура проверит владевшую разбившимся вертолетом Ми-8 авиакомпанию

    В США раскрыли смысл ультиматума Трампа

    На сумском направлении начнет воевать подразделение ВСУ с роботами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости