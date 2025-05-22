Финляндия завершила строительство первой части пограничного забора с Россией

Euractive: Финляндия завершила строительство первых 35 км забора с РФ

Финляндия завершила строительство первых 35 км пограничного забора высотой 4,5 метра на закрытой восточной границе с Россией. Об этом заявили в Пограничной службе республики, сообщает Euractive.

Хельсинки начал строительство пограничного сооружения, которое в конечном итоге охватит 200 км из общей протяженности границы в 1344 км, в прошлом году. Это решение стало ответом на увеличившийся поток мигрантов, проходящих в страну через границу с Россией. По мнению финского правительства, Москва намеренно организовала миграцию.

«Основная цель ограждения — контролировать большие массы людей, если они попытаются проникнуть из России в Финляндию», — сказал заместитель командующего пограничным округом Юго-Восточной Финляндии Антти Вирта.

Ранее стало известно, что финские власти намерены использовать искусственный интеллект для наблюдения за границей с Россией. Уточняется, что камеры будут также оснащены функциями ночного видения и инфракрасного освещения.