Финляндия захотела использовать ИИ для наблюдения за границей с Россией

Yle: Финляндия использует ИИ для наблюдения за границей с Россией

Финские власти намерены использовать искусственный интеллект (ИИ) для наблюдения за границей с Россией. Об этом сообщает телерадиовещательная компания Yle.

«Камеры уже могут различать людей и животных. Система работает таким образом, что сигнал тревоги не срабатывает на животных», — рассказал подполковник Эса Вейкканен, ответственный за приграничный контроль.

Как отмечает Yle, камеры будут также оснащены функциями ночного видения и инфракрасного освещения.

Ранее стало известно, что НАТО создаст на севере Норвегии новый Объединенный центр управления воздушными операциями (Combined Air Operations Centres — Allied Air Command, CAOC).