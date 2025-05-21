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16:36, 21 мая 2025Мир

Финляндия захотела использовать ИИ для наблюдения за границей с Россией

Yle: Финляндия использует ИИ для наблюдения за границей с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Финские власти намерены использовать искусственный интеллект (ИИ) для наблюдения за границей с Россией. Об этом сообщает телерадиовещательная компания Yle.

«Камеры уже могут различать людей и животных. Система работает таким образом, что сигнал тревоги не срабатывает на животных», — рассказал подполковник Эса Вейкканен, ответственный за приграничный контроль.

Как отмечает Yle, камеры будут также оснащены функциями ночного видения и инфракрасного освещения.

Ранее стало известно, что НАТО создаст на севере Норвегии новый Объединенный центр управления воздушными операциями (Combined Air Operations Centres — Allied Air Command, CAOC).

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