В Европе захотели выделить больше денег на слежку за российскими поездами

Фон дер Ляйен: Литва продолжит получать деньги для слежки за поездами России

Страны Европы захотели выделить больше денег для защиты границ с Россией. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Литве.

Отвечая на вопрос о методах укрепления литовских границ, председатель ЕК отметила, что в 2021 году Евросоюз выделил 327 миллионов евро (30,9 миллиарда рублей) на программу, которая включает слежку за поездами, идущими из России в Калининград, и приобретение вертолетов. По ее словам, Литва продолжит получать финансовую помощь, в том числе для этих целей.

«Рассматривая долгосрочный европейский бюджет, мы предложили трехкратное увеличение расходов на миграцию и охрану границ — мы делаем на этом особый акцент. Мы хотим, чтобы государства, непосредственно граничащие с Россией и Белоруссией, получили дополнительные средства», — заявила фон дер Ляйен.

