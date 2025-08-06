Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
04:40, 6 августа 2025Путешествия

Блогер описал несколько стран Европы фразой «максимально не рады эмигрантам из России»

Алина Черненко
Вильнюс

Вильнюс. Фото: Walter Bibikow / Getty Images

Путешественник Алексей Кутовой пообщался с переехавшими за границу соотечественниками и описал несколько стран Европы фразой «максимально не рады эмигрантам из России». Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в Прибалтике до сих пор помнят советское время, и это влияет на отношение местных к россиянам.

Материалы по теме:
«Здесь не принято платить за девушку и дарить цветы на свидании» Россиянка перебралась из Краснодара во Францию. Что ее удивило?
«Здесь не принято платить за девушку и дарить цветы на свидании»Россиянка перебралась из Краснодара во Францию. Что ее удивило?
29 июля 2025
«Уровень жизни в России выше». Что удивляет россиян, которые пожили за границей и вернулись на родину?
«Уровень жизни в России выше». Что удивляет россиян, которые пожили за границей и вернулись на родину?
30 июля 2025

«Один эмигрант рассказывал, как его знакомая эстонка пожаловалась: "Русские, которые приезжают, не хотят учить наш язык". В Латвии похожая история. Бармен из Риги говорил, что некоторые русские открывают свои кафе и говорят только на русском, и это раздражает местных», — пояснил Кутовой.

По его словам, в Литве россиян меньше, и освоиться там им чуть проще, но все равно бывают случаи, когда отказывают в аренде жилья или работе.

«Один парень из Риги делился, что ему удалось снять квартиру только через знакомых, потому что хозяева настороженно относятся к русским паспортам. Если учить местный язык и уважать традиции, отношение становится лучше, но это требует времени», — констатировал путешественник.

Кроме того, автор подчеркнул, что непросто приходиться его соотечественникам в Польше и Чехии.

«В целом, во многих странах в принципе не любят приезжих. Это обычное явление, которое бывает и вне политики. Но все же в перечисленных странах наблюдается именно предвзятость», — заключил он.

Ранее путешествующая по миру россиянка раскрыла топ-5 любимых стран соотечественников для переезда. На пятом месте в ее рейтинге расположились Объединенные Арабские Эмираты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Речь идет о частном мнении». В МИД прокомментировали возможность размещения российских ракет на Кубе

    Первые Apple Watch признали устаревшими

    Продюсеры популярного шоу оказались вынуждены покупать больше презервативов для участников

    54-летняя ведущая снялась в розовом купальнике

    Мужчина вступил в схватку с аллигатором и вытащил его из бассейна

    Блогер описал несколько стран Европы фразой «максимально не рады эмигрантам из России»

    Генсек ООН в послании не упомянул осуществившую бомбардировку Хиросимы страну

    Ряду россиян повысят зарплату с 1 октября

    Раскрыта возможная цель российских ударов по Одесской области

    На Украине заявили о планах Зеленского по капитуляции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости