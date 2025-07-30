«Уровень жизни в России выше». Что удивляет россиян, которые пожили за границей и вернулись на родину?

Вернувшаяся из-за границы на родину россиянка удивилась обилию мясных продуктов

Многие россияне, прожившие за границей несколько лет, по возвращении в родные города поражаются произошедшим изменениям. Некоторые замечают обилие новых домов, дорог, детских площадок, большой выбор в магазинах и на маркетплейсах, кому-то режет глаз блеклая застройка спальных районов и неулыбчивые люди, а кто-то хвалит медицину и уровень сервиса. Впечатления соотечественников собрала «Лента.ру».

«Найти нормальную курицу в магазине — почти праздник»

Москвичка Дарья, вернувшаяся в Россию после жизни в Турции, Черногории, Таиланде и Вьетнаме, призналась, что ее обрадовало количество и качество продуктов в отечественных супермаркетах.

«Почти во всех странах, где я жила, найти в магазине нормальную курицу было почти праздником. Про индейку они вообще, мне кажется, даже не знают. А здесь огромное количество разнообразных мясных продуктов: курица, кролик, индейка вообще любых видов», — рассказала она.

Девушка добавила, что один раз в Турции она купила курицу для супа, но блюдо получилось настолько жирным, что она не смогла его съесть и отдала уличным собакам. А в Черногории ей пришлось ехать за нормальной курицей в соседний город, где был большой хороший супермаркет.

С овощами и фруктами в Черногории просто жесть. Мало того, что они стоят огромных денег, они еще и выглядит плохо: мухи какие-то сидят, все это полусгнившее. Я думала: «Вот бы поскорее уже в Москву поехать, просто поесть нормальных продуктов» Дарья жившая в Черногории россиянка

Кроме того, россиянка отметила, что во время жизни за границей она часто скучала по привычным ей продуктам, которых там было не найти. Например, в Азии в магазинах не продаются сметана и творог, а остальная молочная продукция слишком сладкая и специфичная на вкус.

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Тем временем другая россиянка — автор тревел-блога «Мама на море», постоянно живущая в Турции, призналась, что овощи в этой стране и дешевле, и разнообразнее, и вкуснее.

«На самом деле в России на прилавках большое разнообразие разных продуктов, которые очень вкусные и привлекательные, но к здоровому питанию их сложно отнести. Поэтому я даже рада, что у нас в Турции нет таких соблазнов. Раз в год родственники привозят, и нам хватает», — добавила она.

«Постоянно вижу занимающихся спортом на улице людей»

Еще одно изменение, на которое обратила внимание москвичка Дарья, — появление в ее родном городе новых общественных пространств и мест для отдыха.

Мне кажется, еще лет пять назад вообще нереально было себе представить, что где-то в центре Москвы есть открытый бассейн, куда можно прийти поплавать летом. Очень круто, что везде появляются уличные тренажеры. Я каждое утро вижу в парке девушек, которые приходят туда со своими ковриками и занимаются йогой, парней, которые там подтягиваются или отжимаются. Чтоб это было так массово, как в Москве, я нигде не видела Дарья жившая в Черногории, Турции и Азии россиянка

С ней согласна и другая соотечественница — Мария, вернувшаяся в российскую столицу после трех лет жизни в США. Своими впечатлениями девушка поделилась с автором тревел-блога «Путешествия с фотокамерой».

«Больше всего Машу впечатлили новые парки и общественные пространства. "Я не узнаю свой район — там, где раньше был пустырь, теперь красивый сквер!" — восхищалась она. И тут не убавить, ни прибавить — это действительно здорово. Даже небольшие районные парки преображаются на глазах: новые детские площадки, удобные лавочки, качели для взрослых. Город становится более дружелюбным к пешеходам», — подчеркнула блогерша.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Такие изменения происходят не только в Москве, но и других российских городах. Автор блога «Лайк Трэвел Путешествия» Елена, пообщавшаяся со своей подругой, которая живет в Словении с 2020 года и приехала в Тюмень навестить родителей, поделилась ее эмоциями после визита на родину.

«В Любляне, где живет подруга, отлично развита инфраструктура для велосипедистов, инвалидов и мам с колясками, поэтому подруга сразу обращает внимание на эти вещи. Так вот, с ее слов, в Тюмени много хороших мест (не говорю обо всей России), где можно провести время с ребенком. Есть театры, выставки, программы. Правда, ценники тоже европейские», — констатировала она.

«Зарплаты на Бали — примерно как в Сибири»

Россиянка Светлана, которая вернулась на родину спустя пять лет жизни на индонезийском острове Бали, сравнила уровень жизни в двух странах.

«Я обратила внимание, что, если сравнивать доходы и расходы, уровень жизни в России выше. Зарплаты на Бали примерно такие же, как в Сибири. Например, учитель или кассир на острове получает около 3,5 миллиона индонезийских рупий (около 20 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») в месяц. В столице страны Джакарте зарплата на тех же должностях — в районе 4,5 миллиона индонезийских рупий (около 25 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»)», — констатировала соотечественница.

По ее словам, россиянам приходится тратить внушительные суммы на одежду и обувь, так как ее нужно покупать на все сезоны. Зато у индонезийцев гораздо больше расходов на социальные институты, многие из которых в России бесплатны или стоят несравнимо меньше

Например, в Индонезии почти нет бесплатных школ и детсадов. Садик, в который ходит сын Светланы, стоит 5,3 миллиона индонезийских рупий (около 30 тысяч рублей) в месяц — это больше средней зарплаты в стране. Кроме того, есть сборы при поступлении в школу и ежемесячные платежи. Среднее по стоимости и качеству обучения образовательное учреждение обходится родителям примерно в 95 миллионов индонезийских рупий (около 500 тысяч рублей) в год.

В России медицинские услуги дешевле и доступнее

Светлана также рассказала, что в Индонезии есть аналог российского ОМС, но в государственных клиниках огромные очереди на любые виды услуг.

«Цены в частных медцентрах кусаются. Я делала МРТ позвоночника и отдала 9,5 миллиона индонезийских рупий (около 47 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). Моя знакомая за аналогичную процедуру в Кемерове заплатила около 20 тысяч рублей», — отметила она.

Москвичка Дарья, в свою очередь, призналась, что была шокирована ценами на медицинские услуги в Турции. «Я отдала 150 долларов (около 12 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») за прием лора. В этой стране, если у тебя нет ВНЖ, лучше не болеть», — предупредила она.

Фото: Vadim Akhmetov / Globallookpress.com

Автор блога «Лайк Трэвел Путешествия» Елена добавила, что ее живущая в Любляне подруга по возвращении на родину удивилась скорости и качеству российской медицины.

«Подруга делала операцию на глаз, когда еще была в Словении, и у нее начались осложнения по приезде в Россию. Она оперативно записалась на прием в больницу, где ей выписали другие препараты, и все прошло. Заодно посмотрели ребенка, без всяких дополнительных приемов и доплат», — рассказала она.

Россияне за границей отвыкают от серых пейзажей и отсутствия улыбок

Тревел-блогер Алексей Кутовой, который вернулся в Россию после двух с половиной лет жизни в Юго-Восточной Азии, признался, что в первые несколько недель после приезда у него был сильный стресс от происходящего вокруг.

Я привык к совершенно другой жизни, где люди улыбаются, вежливы с иностранцами и нет никаких ограничений с интернетом. Здесь же я почувствовал себя совершенно чужим на улицах городов. Казалось, что все прохожие настроены негативно. Я просто забыл, что в России норма не улыбаться случайным прохожим. Но это даже больше, чем просто отсутствие улыбок. У многих людей здесь как будто включен защитный экран с недоверчивостью Алексей Кутовой российский тревел-блогер, живший в Азии

Кроме того, россиянин заметил, что цены на продукты и услуги за время его отсутствия выросли более чем в два раза.

«Никак не могу привыкнуть к тому, что кефир стоит 130 рублей, хлеб — 100, ну и так далее. Как сейчас выжить на 30 тысяч рублей в месяц? Можно, но уже с большим трудом. А ведь такая зарплата у многих людей в России», — удивился блогер.

Еще одно изменение, о котором рассказал Кутовой, — появление на улицах городов новых средств передвижения: самокатов, скутеров и электровелосипедов. «Таких изменений я не ожидал. В этом плане Россия стала больше походить на Азию», — написал он.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москвичка Дарья, которая тоже жила несколько лет в Азии, обратила внимание на тусклую городскую застройку.

«Очень сильно бросается в глаза какая-то серость и унылость домов. Я не говорю про центр Москвы, где Трубная, Никольская, старые низкие дома — там все красиво и круто. А в районах за центром все дома разной высоты и формы, какие-то из них облезлые, где-то что-то обсыпается. И бесят эти самокатчики, просто невозможно», — посетовала она.