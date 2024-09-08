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18:06, 8 сентября 2024Путешествия

Вернувшаяся из Турции в Россию блогерша сравнила цены на жизнь в двух странах

Фото: Sertac Kayar / Reuters

Российская тревел-блогерша, жившая в Турции, вернулась на родину и сравнила цены в двух странах. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге под названием «Мама на море» на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснила, что, поскольку сравнивать стоимость жизни в Новосибирске и Анталье по всем параметрам некорректно, она решила взять только стоимость продуктовой корзины, расходы на обучение дочки и коммунальные услуги.

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По словам блогерши, ее дочь ходит в Турции в государственную школу и учится там бесплатно. Но параллельно она посещает занятия онлайн в школе по российской программе, и это стоит 34 тысячи рублей в год.

«Еще примерно 6 тысяч рублей в месяц мы тратим на офлайн-секции в Анталье. Итого наши расходы на образование составляют примерно 9 тысяч рублей в месяц. Мне кажется, многие родители в России тратят намного больше», — предположила автор.

Россиянка добавила, что коммунальные услуги в Анталье ее семье обходятся в 8,3 тысячи рублей в месяц. «И тут у меня есть ощущение, что для российских реалий это не супербольшая сумма», — отметила она.

Кроме того, путешественница призналась, что овощи в Турции и дешевле, и разнообразнее, и вкуснее. Она заметила, что в России на прилавках большое количество разных продуктов, которые очень вкусные и привлекательные, но к здоровому питанию не относятся. Поэтому она даже рада, что в Турции нет таких соблазнов.

«Кому-то не хватает сотен тысяч рублей на жизнь в России, а кто-то живет на пенсию в Турции. Но точно могу сказать только то, что любителям походов по ресторанам и желающим обучать своих детей в частной школе в Турции будет очень некомфортно в плане финансов», — заключила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Таиланде, зашла в местный супермаркет и призналась, что была шокирована стоимостью мяса. По ее словам, точно такие же цены были там с 2013 по 2019 год.

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      Алина Черненко
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