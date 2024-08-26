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05:30, 26 августа 2024Путешествия

Россиянка описала супермаркет в Таиланде фразой «в шоке от цен на мясо»

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Российская тревел-блогерша побывала в Таиланде, зашла в местный супермаркет и призналась, что была шокирована ценами на мясо. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Мама на море» на платформе «Дзен».

Автор публикации приехала с мужем в продуктовый магазин в Паттайе и поразилась, насколько там все дешево. «Ладно дешево, но самое удивительное, что точно такие же цены были и в то время, когда мы жили в Таиланде — с 2013 по 2019 год. Вообще ничего не поменялось», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

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По ее словам, куриная грудка в магазине стоила 75 батов (около 199 рублей), куриный фарш — 95 батов (около 252 рублей), куриные ножки — 69 батов (около 183 рублей), говяжий фарш — 205 батов (около 544 рублей), а свинина — 109 батов (около 289 рублей).

Другая российская тревел-блогерша побывала в США и пожаловалась на высокие цены в местных супермаркетах. Она отметила, что молоко, хлеб и овощи стоят там в два, а то и в три раза дороже, чем в России.

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      Алина Черненко
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