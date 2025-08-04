Путешествующая по миру блогерша раскрыла топ-5 любимых стран россиян для переезда

Путешествующая по миру россиянка раскрыла топ-5 любимых стран соотечественников для переезда. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Я — Катя, в путешествиях без плана Б» на платформе «Дзен».

На пятом месте в рейтинге блогерши расположились Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По ее словам, десятки тысяч россиян переехали в Дубай и Шарджу, работают удаленно, ведут бизнес и получают статус через открытие компаний.

«Почему уезжают в ОАЭ? Безопасно, безналогово, стабильная экономика, статус и легализация через бизнес», — подчеркнула она.

На четвертое место автор публикации поставила Грузию. Среди плюсов этой страны она отметила мягкий климат, вкусную еду и дешевое жилье.

Третье место в списке путешественницы занял Казахстан. «Причины простые: рядом, недорого, без виз, своя валюта. Алматы, Астана, Шымкент — города, где легко снять жилье, оформить ВНЖ и начать все с нуля. Многие уезжали временно, но живут уже два года», — констатировала россиянка.

Вторая строчка в рейтинге автора досталась Турции — по ее словам, тысячи русских живут там «без планов на возвращение». А на первое место путешественница поставила Сербию.

«Сербия не в ЕС, но лояльна к россиянам. Безвизовый въезд, аренда от 250 долларов, местные настроены нейтрально. Здесь уже все свое: врачи, салоны, доставки, комьюнити», — заключила она.

Ранее российский тревел-блогер Алексей Кутовой вернулся на родину после трех лет путешествий по миру и описал впечатления словами «думал, будет гораздо хуже». Мужчина признался, что после возвращения несколько недель находился в стрессе.

