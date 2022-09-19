Названы последствия для стран Прибалтики от закрытия границ россиянам

«ДП»: экономикам стран Прибалтики грозит потеря трех-пяти процентов ВВП

Латвия, Литва и Эстония рискуют столкнуться с серьезными экономическими проблемами из-за закрытия границ для российских граждан. Последствия решения прибалтийских стран назвали эксперты в беседе с «Деловым Петербургом» («ДП»).

Издание напоминает, что прибалтийские государства запретили россиянам въезд на свою территорию вне зависимости от того, какая страна ЕС выдала им шенгенскую визу. По словам профессора СПбГЭУ Николая Межевича, подобные меры грозят существенным сокращением доходов от туризма. «Грань "рентабельность" туристическим объектам стран удавалось пересечь при условии объединения финских, шведских и российских туристов, — отметил он. — Иных гостей там очень мало».

Более того, эксперт отметил, что пока неизвестно, в каком состоянии прибалты окажутся к весне. Однако он уже предположил, что потери для экономик стран составят примерно три-пять процентов ВВП.

В свою очередь, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко подчеркнул, что из-за катастрофического оттока населения Прибалтика находится в состоянии «скукоживания». «Трудовая миграция, уезжают в первую очередь молодые, — указал специалист. Страны превращаются в государства стариков. В этом смысле они испытывают внутренний кризис».

При этом эксперты уверены, что потери российского туризма от закрытия прибалтийского направления не будут столь серьезными. В последние два года спрос на путешествия в эти страны на фоне пандемии COVID-19 и без того упал. «Массовых поездок в Прибалтику в последнее время и так не было, <…> поэтому проблема закрытия границ тоже не выглядит так остро», — заявил коммерческий директор организатора автобусных туров «Вест Трэвел» Сергей Хохлов.

Ранее стало известно, что с 00:00 19 сентября Латвия, Литва, Эстония и Польша запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Такой запрет на въезд распространяется не на все категории граждан России.