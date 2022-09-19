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Четыре европейские страны запретили въезд россиянам

Эстония, Литва, Латвия и Польша перестали пускать россиян с 00:00 19 сентября
СюжетВизы в Европу:

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Эстонии.

«Вместе с Латвией, Литвой и Польшей мы решили ввести общие ограничения на туризм для граждан России в целях охраны общественного порядка и безопасности, — приводит пресс-служба слова премьер-министра страны Каи Каллас. — Как приграничные государства ЕС, мы должны обеспечивать безопасность Европы».

Согласно ограничениям, вступающим с 00:00 понедельника, 19 сентября, отечественных путешественников перестали пускать в четыре европейские страны с целью туризма. При этом отмечается, что запрет на въезд распространяется не на всех граждан.

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Так, по-прежнему смогут пересекать государственную границу россияне, посещающие родственников по восходящей или нисходящей линии (дети, внуки, родители, дедушка, бабушка); супруга; человека, с которым имеются общие несовершеннолетние дети.

Также ограничения не действуют в отношении дипломатов, владельцев рабочих и учебных виз и работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок. Кроме того, в виде исключения в Эстонию, Литву, Латвию и Польшу будут пускать людей по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.

Ранее в сентябре министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Евросоюз может полностью запретить выдачу туристических виз россиянам. По его мнению, европейские страны должны иметь в запасе «другие типы виз» для «критически настроенных журналистов», гражданских активистов или оппозиционеров.

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Валентина Процкова
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