В Финляндии допустили полный запрет на выдачу туристических виз ЕС россиянам

Глава МИД Финляндии Хаависто допустил полный запрет на выдачу европейских турвиз россиянам

Евросоюз может полностью запретить выдачу туристических виз россиянам, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью Helsingin Sanomat.

Он допустил ужесточение визовых ограничений. «Мы были бы очень рады, если бы ЕС ввел санкции на визы... Мы готовы к более жестким мерам... С новыми визовыми ограничениями наши собственные визы выдаются практически минимально», — доложил глава ведомства.

По мнению политика, европейские страны должны иметь в запасе «другие типы виз» для «критически настроенных журналистов», гражданских активистов или оппозиционеров. Хаависто добавил, что такие визы уже ввели в Прибалтике.

Ранее руководитель консульского департамента МИД республики Юсси Таннер заявил, что МИД Финляндии не видит законных оснований для введения полного запрета на выдачу виз гражданам России.