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В Финляндии допустили полный запрет на выдачу туристических виз ЕС россиянам

Глава МИД Финляндии Хаависто допустил полный запрет на выдачу европейских турвиз россиянам
СюжетВизы в Европу:

Фото: пресс-служба МИД России / РИА Новости

Евросоюз может полностью запретить выдачу туристических виз россиянам, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью Helsingin Sanomat.

Он допустил ужесточение визовых ограничений. «Мы были бы очень рады, если бы ЕС ввел санкции на визы... Мы готовы к более жестким мерам... С новыми визовыми ограничениями наши собственные визы выдаются практически минимально», — доложил глава ведомства.

По мнению политика, европейские страны должны иметь в запасе «другие типы виз» для «критически настроенных журналистов», гражданских активистов или оппозиционеров. Хаависто добавил, что такие визы уже ввели в Прибалтике.

Ранее руководитель консульского департамента МИД республики Юсси Таннер заявил, что МИД Финляндии не видит законных оснований для введения полного запрета на выдачу виз гражданам России.

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Марина Совина
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