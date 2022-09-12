В Финляндии оценили вероятность полного запрета на выдачу виз россиянам

МИД Финляндии: сейчас нет законных оснований для полного запрета на выдачу виз россиянам

МИД Финляндии не видит законных оснований для введения полного запрета на выдачу виз гражданам России. Об этом заявил руководитель консульского департамента МИД республики Юсси Таннер, передает местная газета Iltalehti.

По словам дипломата, сейчас каждое заявление на визу рассматривается индивидуально. Как оценил Таннер, полный запрет на выдачу виз россиянам в настоящий момент маловероятен, так как такое решение нужно принимать на уровне всего ЕС.

Кроме того, власти отменили политику гибкости в отношении документов, которые необходимо предоставить для оформления визы. В связи с этим россиянам потребуется больше усилий и времени для их сбора. «Россияне оформляют визы так же, как, к примеру, граждане Узбекистана или Монголии. У них больше нет никаких преимуществ», — отметил Таннер.

Ранее стало известно, что власти Финляндии отказались ограничивать въезд россиянам до соответствующего решения Еврокомиссии. С 1 сентября Финляндия начала принимать заявления российских граждан на туристические визы один раз в неделю и только в четырех городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске.

