Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В Финляндии оценили вероятность полного запрета на выдачу виз россиянам

МИД Финляндии: сейчас нет законных оснований для полного запрета на выдачу виз россиянам
СюжетВизы в Европу:

Фото: Vesa Moilanen / Reuters

МИД Финляндии не видит законных оснований для введения полного запрета на выдачу виз гражданам России. Об этом заявил руководитель консульского департамента МИД республики Юсси Таннер, передает местная газета Iltalehti.

По словам дипломата, сейчас каждое заявление на визу рассматривается индивидуально. Как оценил Таннер, полный запрет на выдачу виз россиянам в настоящий момент маловероятен, так как такое решение нужно принимать на уровне всего ЕС.

Материалы по теме:
Евросоюз заморозит упрощенный визовый режим с Россией
Евросоюз заморозит упрощенный визовый режим с Россией
31 августа 2022
Визы за полгода и стопки документов: что ждет туристов из России после отмены упрощенного визового режима с Европой?
Визы за полгода и стопки документов:что ждет туристов из России после отмены упрощенного визового режима с Европой?
31 августа 2022

Кроме того, власти отменили политику гибкости в отношении документов, которые необходимо предоставить для оформления визы. В связи с этим россиянам потребуется больше усилий и времени для их сбора. «Россияне оформляют визы так же, как, к примеру, граждане Узбекистана или Монголии. У них больше нет никаких преимуществ», — отметил Таннер.

Ранее стало известно, что власти Финляндии отказались ограничивать въезд россиянам до соответствующего решения Еврокомиссии. С 1 сентября Финляндия начала принимать заявления российских граждан на туристические визы один раз в неделю и только в четырех городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области сообщили о подготовке ВСУ наступления в районе ЗАЭС
Известный актер оказался недоволен количеством приезжих в Москве
Звезде сериала «Кадетство» пригрозили лишением свободы за долги по алиментам
Талибы начали преследовать сотрудниц ООН
Появилось видео входа американских наемников ВСУ в Изюм
Оценена вероятность введения Черногорией виз для россиян
В Госдуме назвали способ сократить безработицу в России
Мировые компании закупились «ледовыми» танкерами для российской нефти
Озвучена угроза от электронных сигарет через 10 лет
Бывший «ангел» Victoria's Secret показала лицо без макияжа в 41 год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.