Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Финляндия отказалась ограничивать возможность въезда для россиян

Власти Финляндии не будут ограничивать возможность въезда россиян до решения Еврокомиссии
СюжетВизы в Европу:

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Власти Финляндия отказались ограничивать возможность въезда российских путешественников до соответствующего решения Еврокомиссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.

По словам главы ведомства Пекки Хаависто, Финляндия значительно сократила количество туристических виз, выдаваемых россиянам, однако ограничивать въезд без соответствующего решения Евросоюза не будет.

Ранее стало известно, что с 1 сентября Финляндия начала принимать заявления российских граждан на туристические визы один раз в неделю и только в четырех городах России — в МосквеСанкт-ПетербургеМурманске и Петрозаводске. Таким образом, для соотечественников по всей стране будет доступно лишь две тысячи слотов на подачу туристических виз ежемесячно.

В сентябре российские туристы рассказали о ситуации с изъятием евро на таможне в Финляндии. По словам соотечественников, проверка на границе проходит быстро, а финские таможенники не изымают иностранную валюту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Описаны подробности наступления ВСУ в Харьковской области
Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз
На Украине засомневались в завершении спецоперации в 2022 году
На Украине рассказали о принятом в ноябре плане обороны страны
Биг-Бен облили белой краской в знак протеста
Исследована основная причина возрастных нарушений зрения
Подозреваемый в убийстве бизнесмена в Москве раскрыл свою версию произошедшего
Стало известно о провальной атаке ВСУ на Шевченково
Посол России признал нежелание Китая портить отношения с Западом
Утонувшего в Подмосковье ребенка реанимировали пять часов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.