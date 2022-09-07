Финляндия отказалась ограничивать возможность въезда для россиян

Власти Финляндии не будут ограничивать возможность въезда россиян до решения Еврокомиссии

Власти Финляндия отказались ограничивать возможность въезда российских путешественников до соответствующего решения Еврокомиссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.

По словам главы ведомства Пекки Хаависто, Финляндия значительно сократила количество туристических виз, выдаваемых россиянам, однако ограничивать въезд без соответствующего решения Евросоюза не будет.

Ранее стало известно, что с 1 сентября Финляндия начала принимать заявления российских граждан на туристические визы один раз в неделю и только в четырех городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске. Таким образом, для соотечественников по всей стране будет доступно лишь две тысячи слотов на подачу туристических виз ежемесячно.

В сентябре российские туристы рассказали о ситуации с изъятием евро на таможне в Финляндии. По словам соотечественников, проверка на границе проходит быстро, а финские таможенники не изымают иностранную валюту.