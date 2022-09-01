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Россияне рассказали о ситуации с изъятием евро на таможне в Финляндии

«Говорит Москва»: у россиян не изымают евро на таможне в Финляндии

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Россияне сообщили, что у них не отбирали евро на таможне в Финляндии. О ситуации с изъятием валюты они рассказали радиостанции «Говорит Москва».

По словам российского туриста Семена, проверка прошла быстро, а финские таможенники не изымали у него иностранную валюту. Более того, ему даже не задавали вопрос про деньги, спросили только про грин-карту. «У нас какая-то мелочь была, но и про нее никто не спрашивал», — отметил Семен.

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При этом собеседник радиостанции подчеркнул, что обстановка на российской стороне была совершенно иной. Там царили «хаос и дезорганизация».

Другой турист Антон заявил, что у него не было проблем не только с вывозом евро, но и с оформлением tax free. «На границе никто не спрашивал про валюту, я выезжал рейсовым автобусом, прохождение границы заняло 45 минут на обе границы», — сказал он.

Кроме того, россиянин сообщил, что финские таможенники поставили штамп на инвойс-чеке и при этом внимательно его изучили.

Ранее таможенный инспектор Финляндии предостерег российских граждан от попыток спрятать наличные на границе. По его словам попытка спрятать валюту по возвращении в РФ будет расцениваться как контрабанда.

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Фариза Бацазова
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