В Финляндии россиян предостерегли от попыток спрятать наличные на границе

Таможенный инспектор Финляндии предостерег россиян от попыток спрятать наличные на границе

Главный таможенный инспектор Финляндии Яркко Кескинен предостерег россиян от попыток спрятать наличные на границе в беседе с изданием Yle.

Как отмечает издание, финская таможня конфискует евро у туристов из России, возвращающихся домой, почти каждый день, однако точной статистики по этим показателям нет. Кескинен напомнил, что экспорт европейской валюты в Россию запрещен из-за санкций. «Ключевой момент тут — это умысел: вы пытались контрабандой провезти деньги, спрятать их или не сообщили об этом, когда вас спросили», — пояснил он.

Ранее Департамент таможенного контроля Финляндии сообщил, что таможенники запретили россиянам провозить наличные евро через границу в связи с санкциями Евросоюза (ЕС). Адвокат, заместитель председателя коллегии «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев заявил, что действия финских таможенников при изъятии у россиян евро — это финансовый рэкет. По его словам, попытки оправдать такое поведение 51-й статьей Регламента Совета ЕС незаконны.