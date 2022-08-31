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В Финляндии россиян предостерегли от попыток спрятать наличные на границе

Таможенный инспектор Финляндии предостерег россиян от попыток спрятать наличные на границе

Фото: Peter Endig / ZB / Global Look Press

Главный таможенный инспектор Финляндии Яркко Кескинен предостерег россиян от попыток спрятать наличные на границе в беседе с изданием Yle.

Как отмечает издание, финская таможня конфискует евро у туристов из России, возвращающихся домой, почти каждый день, однако точной статистики по этим показателям нет. Кескинен напомнил, что экспорт европейской валюты в Россию запрещен из-за санкций. «Ключевой момент тут — это умысел: вы пытались контрабандой провезти деньги, спрятать их или не сообщили об этом, когда вас спросили», — пояснил он.

Ранее Департамент таможенного контроля Финляндии сообщил, что таможенники запретили россиянам провозить наличные евро через границу в связи с санкциями Евросоюза (ЕС). Адвокат, заместитель председателя коллегии «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев заявил, что действия финских таможенников при изъятии у россиян евро — это финансовый рэкет. По его словам, попытки оправдать такое поведение 51-й статьей Регламента Совета ЕС незаконны.

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Марина Совина
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