Финские таможенники назвали причину изъятия евро у россиян

Финская таможня объяснила изъятие наличных евро у россиян санкциями ЕС

Департамент таможенного контроля Финляндии сообщил РБК, что таможенники запретили россиянам провозить наличные евро через границу в связи с санкциями Евросоюза (ЕС).

В ведомстве сослались на статью 5i регламента Совета ЕС, в соответствии с которой запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты в любой официальной валюте страны, входящей в Евросоюз, в Россию. Причем данные ограничения распространяются и на российское правительство с Центробанком, объяснили причину изъятия денежных средств у россиян в финской таможне.

Исключения касаются тех граждан ЕС, которые направляются в Россию и провозят валюту для личного использования, а также для дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, использующих иммунитет в соответствии с международным правом.

Финский департамент уточнил, что исключения не касаются частных лиц, которые возвращаются из Финляндии обратно в Россию. «Они не могут привезти с собой в Россию никаких банкнот евро», — сказано в ответе департамента.

29 августа сообщалось, что финских таможенников уличили в том, что они предлагают на границе взять на хранение изъятые у россиян евро.

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