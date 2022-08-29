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Финских таможенников уличили в изъятии евро у россиян

«Фонтанка»: финские таможенники на границе изымают на хранение евро у россиян

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Финских таможенников уличили в том, что они предлагают на границе взять на хранение изъятые у россиян евро. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на жителя Санкт-Петербурга Юрия.

Как пишет издание, изъятие валюты происходит под предлогом санкций Евросоюза (ЕС) — запрета на ввоз официальной валюты ЕС в Россию. Минимального порога или конкретной суммы для изъятия нет.

По словам Юрия, после прохождения паспортного контроля на финской границе к нему подошли таможенницы и спросили, есть ли у него наличные евро, попросили показать деньги. «Они отобрали себе только евро, остальное вернули. А потом говорят: "Наложены ограничения, вы не можете вывозить евро в Россию..."», — рассказал он. При этом ему показали выдержку из правил финской таможни, на основании которых у него изъяли евро, а также составили акт с указанием общей суммы и номинала купюр.

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Сотрудники таможни также сказали мужчине, что изымают деньги не навсегда и предложили передать их кому-то въезжающему в Финляндию или оставить на хранение на границе и затем получить при повторном въезде. Максимального срока хранения денег на таможне нет, как и нижнего порога для изъятия, все происходит на усмотрение таможенников, отметил Юрий. «Санкции могут касаться любой суммы, даже если о ней не требуется подавать декларацию в таможню», — отмечается в правилах.

Ранее стало известно, что Финляндия с 1 сентября будет принимать заявления российских граждан на туристические визы один раз в неделю и только в четырех городах России. Теперь финский визовый оператор в РФ VFS Global будет принимать заявления на туристические визы по понедельникам и только в четырех из 23 российских визовых центров, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске.

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Марина Совина
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