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В Финляндии раскрыли новые правила оформления туристических виз для россиян

VFS Global: Финляндия будет принимать заявления на визы россиян только по понедельникам
СюжетВизы в Европу:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Финляндия будет принимать заявления российских граждан на туристические визы один раз в неделю и только в четырех городах России. Новые правила оформления и выдачи туристических виз для россиян раскрыты на сайте Визового центра европейской страны (VFS).

Уточняется, что нововведения начнут действовать с 1 сентября 2022 года. Теперь финский визовый оператор в РФ VFS Global будет принимать заявления на туристические визы по понедельникам и только в четырех из 23 российских визовых центров, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске. В каком формате будут работать оставшиеся 19, до сих не ясно.

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Таким образом, согласно новым правилам, для заявителей по всей России будет доступно лишь две тысячи слотов на подачу туристических виз ежемесячно. При этом отмечается, что визовые заявления можно подавать только в соответствующей цели поездки категории. Более того, в случае, если заявитель забронирует слот для подачи документов на туристическую визу в другой день, их не примут.

Официально первый день приема документов россиян на получение финских туристических виз в новом формате наступит в понедельник, 5 сентября. По данным АТОР, в настоящее время свободных слотов для записи в этот день на сайте визовых центров нет.

Ранее в августе Финляндия начала замедлять процесс выдачи туристических виз российским гражданам в дополнение к уже принятым мерам. По словам премьер-министра республики Санны Марин, поток туристов в страну — это проблема, которую необходимо решить.

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Фариза Бацазова
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