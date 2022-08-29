В Финляндии раскрыли новые правила оформления туристических виз для россиян

VFS Global: Финляндия будет принимать заявления на визы россиян только по понедельникам

Финляндия будет принимать заявления российских граждан на туристические визы один раз в неделю и только в четырех городах России. Новые правила оформления и выдачи туристических виз для россиян раскрыты на сайте Визового центра европейской страны (VFS).

Уточняется, что нововведения начнут действовать с 1 сентября 2022 года. Теперь финский визовый оператор в РФ VFS Global будет принимать заявления на туристические визы по понедельникам и только в четырех из 23 российских визовых центров, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске. В каком формате будут работать оставшиеся 19, до сих не ясно.

Таким образом, согласно новым правилам, для заявителей по всей России будет доступно лишь две тысячи слотов на подачу туристических виз ежемесячно. При этом отмечается, что визовые заявления можно подавать только в соответствующей цели поездки категории. Более того, в случае, если заявитель забронирует слот для подачи документов на туристическую визу в другой день, их не примут.

Официально первый день приема документов россиян на получение финских туристических виз в новом формате наступит в понедельник, 5 сентября. По данным АТОР, в настоящее время свободных слотов для записи в этот день на сайте визовых центров нет.

Ранее в августе Финляндия начала замедлять процесс выдачи туристических виз российским гражданам в дополнение к уже принятым мерам. По словам премьер-министра республики Санны Марин, поток туристов в страну — это проблема, которую необходимо решить.

