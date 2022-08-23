Финляндия замедлила выдачу туристических виз россиянам

Премьер-министр Финляндии: страна замедлила выдачу туристических виз россиянам

Финляндия начала замедлять процесс выдачи туристических виз россиянам в дополнение к уже принятым мерам. Об этом заявила Санна Марин премьер-министр республики, передает ТАСС.

«Буду откровенна: мы замедляем выдачу виз, чтобы они выдавались не так (быстро — прим. «Ленты.ру»), как раньше», — сообщила Марин. По ее словам, поток туристов в страну — это «проблема, которую необходимо решить».

То, что это националистическое заявление, это совершенно однозначно. Призывы ограничить свободу передвижения для россиян являются фактически отказом Эстонии от собственного законодательства и собственных обязательств в рамках международного права Владимир Липаев Посол России в Эстонии

Ранее власти Финляндии объявили новые условия подачи виз для российских граждан. Так, с 1 сентября в финских визовых центрах будут доступны 500 временных интервалов в день для подачи заявлений. Сейчас принимается около тысячи заявлений в день.

16 августа МИД Финляндии сообщил о сокращении количества выдаваемых россиянам туристических виз. Приоритет будет отдаваться заявителям, планирующим посещение страны с целью учебы, работы или по семейным обстоятельствам.

