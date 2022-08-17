Финляндия объявила новые условия подачи виз для россиян

Финляндия предоставит 500 временных интервалов в день для подачи виз для россиян

С 1 сентября в финских визовых центрах в России будут доступны 500 временных интервалов в день для подачи заявлений на визу. Новые условия подачи виз объявило посольство Финляндии, передает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время визовые центры принимают около тысячи заявлений в день. При этом отмечается, что 20 процентов временных интервалов будет отведено для подачи документов на туристические визы.