Финляндия не станет аннулировать выданные россиянам шенгенские визы

Глава МИД Финляндии заявил, что выданные россиянам шенгенские визы аннулировать не будут

Финляндия не станет аннулировать шенгенские визы, выданные россиянам. О принятом решении сообщил глава МИД республики Пекка Хаависто в ходе совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу, слова министра приводит РИА Новости.

«Старые визы не трогаем, они еще действительны. В шенгенской зоне проверки на границах стран отсутствуют. Мы хотим усилить давление, чтобы было больше действий», — заявил он, добавив, что обсуждение данной темы планируется продолжить на встрече на уровне ЕС в конце месяца.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии решили сократить количество выдаваемых россиянам виз в десять раз начиная с 1 сентября.

МИД Финляндии анонсировал сокращение количества выдаваемых россиянам туристических виз 16 августа. Уточнялось, что приоритет в выдаче въездных документов будет отдаваться заявителям, планирующим посещение страны с целью учебы, работы или по семейным обстоятельствам.