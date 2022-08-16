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В Финляндии определились с числом выдаваемых виз для россиян

МИД Финляндии с 1 сентября сократит выдачу виз россиянам в десять раз

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Власти Финляндии решили сократить количество выдаваемых россиянам виз в десять раз, начиная с 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

О решении по итогам совместного заседания правительства и парламента республики сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. «Ограничения вступят в силу с начала сентября», — уточнил глава МИД.\

Отмечалось, что Финляндия поддерживает приостановку действия визового соглашения между ЕС и Россией. Так, Хаависто заявил, что правительство согласилось с предложениями МИД по ограничению приема визовых заявлений на туристические визы в России. Кроме того, кабмин республики обсуждает введение нового типа гуманитарной визы, которая облегчит путешествия гражданским активистам и журналистам.

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Дарья Рыбак
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