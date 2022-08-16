Финляндия сократит количество выдаваемых россиянам виз

МИД Финляндии: количество выдаваемых гражданам России туристических виз будет сокращено

Власти Финляндии приняли решение сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил глава МИД республики Пекка Хаависто, передает телеканал Yle.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, приоритет в выдаче въездных документов будет отдаваться заявителям, планирующим посещение страны с целью учебы, работы или по семейным обстоятельствам.

«Сейчас Финляндия ежедневно принимает около тысячи заявлений на получение виз от граждан России. Таким образом, ограничение будет означать, что в будущем заявки будут приниматься только по 100–200 в день», — уточнил министр.

Ранее в августе бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя заявил, что призыв президента Украины Владимира Зеленского прекратить выдачу виз россиянам может привести к расколу в Евросоюзе. По его мнению, разобщенность стран ЕС по этому вопросу сыграет на руку Москве.