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В Финляндии допустили раскол Евросоюза из-за идеи Зеленского

Бывший глава МИД Финляндии Туомиоя допустил раскол Евросоюза из-за идеи Зеленского

Фото: Pixabay

Бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя в своем Twitter-аккаунте допустил, что призыв президента Украины Владимира Зеленского прекратить выдачу виз россиянам может привести к расколу в Евросоюзе.

Как считает экс-министр, разобщенность стран Евросоюза по этому вопросу сыграет на руку Москве. «При рассмотрении вопроса визового режима для россиян Евросоюзу важно прийти к единой позиции. Нарушение единства придется только на руку [президенту России Владимиру] Путину», — написал он.

Туомиоя также поддержал канцлера Германии Олафа Шольца, который призвал не ограничивать выдачу виз всем гражданам России. «Я считаю линию Германии более обоснованной, чем линию Эстонии», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Финляндия собирается ограничить транзитный туризм из России в другие страны Европы по выданным раньше финскими дипмиссиями шенгенским визам. Вопрос о выдаче виз россиянам будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в конце августа.

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Марина Совина
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