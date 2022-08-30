Юрист оценил действия финских таможенников при изъятии евро у россиян

Адвокат Шугаев: финские таможенники используют против россиян еврорэкет

Действия финских таможенников при изъятии у россиян евро — это финансовый рэкет, считает адвокат Андрей Шугаев. По его словам, попытки оправдать такое поведение 51-й статьей Регламента Совета ЕС незаконны. В беседе с «Лентой.ру» юрист рассказал, как можно вернуть изъятые средства.

Новые правила

1 марта 2022 года российский президент Владимир Путин издал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности России», где содержится запрет на вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент десять тысяч долларов США, напомнил Шугаев. Следом, 3 июня 2022 года, существенно ужесточились правила ввоза и вывоза наличных денег в страны Евросоюза, указал юрист. Нововведения были запущены в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, отметил он.

«Теперь все лица, пересекающие границу стран-участниц Евросоюза, обязаны декларировать любые сумы наличных в размерах от десяти тысяч евро. Нужно отметить, что в категорию "наличные" попадают не только бумажные банкноты, но и ряд других денежных инструментов. Декларировать теперь нужно банкноты и монеты, в том числе валюту, что вышла из обращения, но которую еще можно обменять, оборотные средства на предъявителя, например, дорожные чеки, векселя, чеки, платежные ордера, золотые монеты с содержанием золота не менее 90 процентов и золотые слитки, самородки, куски с содержанием золота не менее 99,5 процента», — указал Шугаев.

Это значит, что при въезде или выезде из ЕС и при наличии вышеуказанных инструментов в совокупном размере более десяти тысяч евро, необходимо заполнить таможенную декларацию. «Таможенные органы в соответствии с новыми правилами получили право проверять людей и багаж и при обнаружении незадекларированных средств изымать их. Также новые правила ЕС дают право таможенным органам действовать в отношении сумм ниже десяти тысяч евро, если признаки указывают на их связь с преступностью», — сообщил специалист.

Шугаев рассказал, что в случае отсутствия декларации, при отказе гражданина ее заполнять по запросу или при наличии признаков его связи с преступной деятельностью наличные деньги таможенные органы задерживают, а их держателя могут оштрафовать.

Финансовый рэкет

Действия финских таможенников, занимающихся фактически незаконным изъятием наличной валюты у граждан Российской Федерации вопреки существующим правилам ЕС, по сути являются финансовым рэкетом. И ссылки на статью 51 Регламента Совета ЕС здесь абсолютно не работают Андрей Шугаев юрист

Подобную ситуацию осложняет то, что обжалование таких явно незаконных действий возможно исключительно в судах Финляндии, подчеркнул специалист. Он добавил, что это практически исключает возможность законным способом вернуть изъятые средства.

«Мотивы, которыми руководствуются финские власти, принимая подобные противоправные решения, четко вписываются в общую канву экономических санкций против Российской Федерации», — заключил Шугаев.

29 августа сообщалось, что финских таможенников уличили в том, что они предлагают на границе взять на хранение изъятые у россиян евро.

Позднее Департамент таможенного контроля Финляндии сообщил , что таможенники запретили россиянам провозить наличные евро через границу в связи с санкциями Евросоюза (ЕС).