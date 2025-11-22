В Литве вновь пригрозили заблокировать транзит в Калининград

Синкявичюс: Вильнюс может рассмотреть ограничение транзита в Калининград

Литва может рассмотреть ограничение транзита в Калининград как одну из жестких мер по давлению на Белоруссию и Россию. Такое заявление сделал глава правящей Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс, передает Sputnik Литва.

«Транзит на территорию российского анклава, а также его приостановка в той или иной форме должны координироваться в рамках Евросоюза, это, наверное, не одностороннее решение, но это возможная мера из разряда самых жестких», — пригрозил он.

В своем Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) политик заявил, что в Литву якобы вновь прилетели воздушные шары с контрабандой. По его словам, Вильнюс не предпринял никаких шагов для противодействия этому. В конце октября Литва закрыла литовско-белорусскую границу на месяц из-за незаконного ввоза товаров на территорию республики.

В ночь на 20 ноября Литва досрочно возобновила работу двух наземных пунктов пропуска Мядининкай и Шальчининкай на границе с Белоруссией. Позже глава МВД республики Владислав Кондратович заявлял, что Вильнюс оставляет за собой право снова закрыть границу.

В октябре глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Вильнюс может закрыть транзит в Калининград, если посчитает необходимым.