Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:07, 22 ноября 2025Бывший СССР

В Литве вновь пригрозили заблокировать транзит в Калининград

Синкявичюс: Вильнюс может рассмотреть ограничение транзита в Калининград
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Литва может рассмотреть ограничение транзита в Калининград как одну из жестких мер по давлению на Белоруссию и Россию. Такое заявление сделал глава правящей Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс, передает Sputnik Литва.

«Транзит на территорию российского анклава, а также его приостановка в той или иной форме должны координироваться в рамках Евросоюза, это, наверное, не одностороннее решение, но это возможная мера из разряда самых жестких», — пригрозил он.

В своем Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) политик заявил, что в Литву якобы вновь прилетели воздушные шары с контрабандой. По его словам, Вильнюс не предпринял никаких шагов для противодействия этому. В конце октября Литва закрыла литовско-белорусскую границу на месяц из-за незаконного ввоза товаров на территорию республики.

В ночь на 20 ноября Литва досрочно возобновила работу двух наземных пунктов пропуска Мядининкай и Шальчининкай на границе с Белоруссией. Позже глава МВД республики Владислав Кондратович заявлял, что Вильнюс оставляет за собой право снова закрыть границу.

В октябре глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Вильнюс может закрыть транзит в Калининград, если посчитает необходимым.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал последствия отказа Зеленского от мирного плана

    Премьер Британии подтвердил встречу ЕС и США по Украине

    Экс-офицер армии США указал на коварный пункт мирного плана по Украине

    МЧС предупредило москвичей о надвигающемся снегопаде

    В ЕС сделали заявление об уступках со стороны Украины

    Мерц оценил шансы закончить конфликт на Украине

    Американский хоккеист раскрыл сложность при переезде в Россию

    Лидеры ЕС направили США свой вариант мирного плана по Украине

    Трамп назвал выдвинутый Вашингтоном план по Украине неокончательным

    В Госдуме решили бороться с «бабушкиной схемой» продажи квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости