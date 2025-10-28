Бывший СССР
В Литве допустили закрытие транзита в Калининград

Глава МИД Литвы Будрис: Вильнюс может закрыть транзит в Калининград
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Вильнюс может закрыть транзит в Калининград, если посчитает это необходимым. Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, передает LRT.

«Мы сохраняем за собой возможность закрыть транзит, если это необходимо для обеспечения нашей безопасности. Конечно, это будет сделано в координации с институтами ЕС (Евросоюза — прим. «Ленты.ру») и государствами-членами», — сказал он.

По словам дипломата, такой шаг будет возможным, если Литва докажет причастность России к инциденту с воздушными шарами, перевозившими контрабанду.

Ранее Литва закрыла пункты пропуска на границе с Белоруссией после инцидента с метеозондами контрабандистов в своем воздушном пространстве. Через 52 минуты границу между двумя странами вновь открыли.

Впоследствии премьер-министр республики Инга Ругинене заявила, что Литва закроет границу с Белоруссией, если случаи с метеорологическими шарами повторятся. Она также подчеркнула, что Вильнюс не планирует идти на уступки Минску в этом вопросе.

