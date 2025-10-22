Литва закрыла границу с Белоруссией

Литва закрыла погранпереходы с Белоруссией после инцидента с метеозондами

Литва закрыла пограничные пункты на границе с Белоруссией после инцидента с метеозондами контрабандистов в своем воздушном пространстве. Об этом сообщил директор национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас, передает Reuters.

По его словам, решение будет пересмотрено лишь после открытия аэропорта столицы республики — Вильнюса. Других подробностей он не привел.

Ранее сообщалось, что работу воздушной гавани Вильнюса приостановили в ночь на 22 октября из-за зафиксированных в прилегающем воздушном пространстве метеорологических зондов. Из-за чрезвычайной ситуации было нарушено движение шести рейсов, отметили представители аэропорта.