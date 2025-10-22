Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:18, 22 октября 2025Бывший СССР

Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов

BNS: Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за полетов метеозондов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Karolio Kavolelio / Global Look Press

Работу Вильнюсского международного аэропорта приостановили в ночь на 22 октября из-за зафиксированных в прилегающем воздушном пространстве метеорологических зондов. Об этом представитель компании Lietuvos oro uostai («Аэропорты Литвы») Виталия Роче в беседе с агентством BNS.

Отмечается, что из-за чрезвычайной ситуации было нарушено движение шести рейсов. По словам Роче, один из бортов вернули в аэропорт вылета, другие направлены в Каунас.

По данным национального центра управления кризисами, в воздушном пространстве Литвы зафиксировали несколько десятков метеозондов. Часто их используют организаторы сигаретной контрабанды для ее переправки из Белоруссии в Литву.

Ранее стало известно, что возле польского города Ольшатын упал метеозонд с надписями на кириллице, предположительно, российский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным

    Парень грубо проучил отказавшегося уступать место в транспорте подростка

    Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов

    Трамп прокомментировал телефонный разговор с Моди

    На ТЭЦ в Киеве произошел пожар

    Россиянин обманул пенсионерку с жильем и похитил у нее миллионы рублей

    Обнаружено природное оружие против болезней печени

    Помощницу учителя приговорили к 10 годам тюрьмы за секс с ребенком

    Женщин предупредили об опасности одной сексуальной практики

    Бывшая жена Диброва переехала в новый дом после развода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости