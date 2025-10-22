Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов

BNS: Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за полетов метеозондов

Работу Вильнюсского международного аэропорта приостановили в ночь на 22 октября из-за зафиксированных в прилегающем воздушном пространстве метеорологических зондов. Об этом представитель компании Lietuvos oro uostai («Аэропорты Литвы») Виталия Роче в беседе с агентством BNS.

Отмечается, что из-за чрезвычайной ситуации было нарушено движение шести рейсов. По словам Роче, один из бортов вернули в аэропорт вылета, другие направлены в Каунас.

По данным национального центра управления кризисами, в воздушном пространстве Литвы зафиксировали несколько десятков метеозондов. Часто их используют организаторы сигаретной контрабанды для ее переправки из Белоруссии в Литву.

Ранее стало известно, что возле польского города Ольшатын упал метеозонд с надписями на кириллице, предположительно, российский.