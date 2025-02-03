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02:42, 3 февраля 2025Мир

В Польше упал метеозонд с надписями на кириллице

RMF FM: Возле Ольштына упал российский метеозонд
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Mike Blake / Reuters

Возле польского города Ольшатын упал метеозонд с надписями на кириллице, предположительно, российский. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

«В Тренкуске близ Ольштына в Варминско-Мазурском воеводстве было найдено устройство с надписями на кириллице», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что зонд, предположительно, является российским.

Пожарные изучили упавшее устройство и не обнаружили угроз. После этого зонд забрали полицейские. Сотрудница полиции Ольштына Анна Балиньска отметила, что в ходе расследования будет установлено, «действительно ли это метеозонд и почему он оказался на нашей территории».

В начале января в том же самом воеводстве был обнаружен шар с надписями на кириллице. «Первоначальная проверка подтвердила, что это метеорологическое устройство, используемое, среди прочего, для измерения температуры и влажности воздуха», — рассказали представители радиостанции RFM.

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