В Польше упал метеозонд с надписями на кириллице

RMF FM: Возле Ольштына упал российский метеозонд

Возле польского города Ольшатын упал метеозонд с надписями на кириллице, предположительно, российский. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

«В Тренкуске близ Ольштына в Варминско-Мазурском воеводстве было найдено устройство с надписями на кириллице», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что зонд, предположительно, является российским.

Пожарные изучили упавшее устройство и не обнаружили угроз. После этого зонд забрали полицейские. Сотрудница полиции Ольштына Анна Балиньска отметила, что в ходе расследования будет установлено, «действительно ли это метеозонд и почему он оказался на нашей территории».

В начале января в том же самом воеводстве был обнаружен шар с надписями на кириллице. «Первоначальная проверка подтвердила, что это метеорологическое устройство, используемое, среди прочего, для измерения температуры и влажности воздуха», — рассказали представители радиостанции RFM.