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18:41, 5 января 2025Мир

В Польше нашли воздушный шар с надписями на кириллице

RFM24: в польском лесу нашли воздушный шар с надписями на кириллице
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше нашли воздушный шар с надписями на кириллице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RFM24.

Полицейские города Элк в Варминско-Мазурском воеводстве Польши пытаются выяснить, как в местном лесу оказался воздушный шар с надписями на кириллице.

«Первоначальная проверка подтвердила, что это метеорологическое устройство, используемое, среди прочего, для измерения температуры и влажности воздуха. На то, что метеозонд, вероятно, прибыл из Калининградской области РФ, указывает маркировка, написанная кириллицей», — сообщила радиостанция.

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Ранее неопознанный объект, предварительно идентифицированный как метеозонд, упал в Подляском воеводстве на востоке Польши. Прибывшие полицейские предположили, что перед ними метеорологический прибор. Они решили проверить находку на радиоактивное излучение и обнаружили, что на ней есть надписи на кириллице.

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