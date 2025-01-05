В Польше нашли воздушный шар с надписями на кириллице

RFM24: в польском лесу нашли воздушный шар с надписями на кириллице

В Польше нашли воздушный шар с надписями на кириллице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RFM24.

Полицейские города Элк в Варминско-Мазурском воеводстве Польши пытаются выяснить, как в местном лесу оказался воздушный шар с надписями на кириллице.

«Первоначальная проверка подтвердила, что это метеорологическое устройство, используемое, среди прочего, для измерения температуры и влажности воздуха. На то, что метеозонд, вероятно, прибыл из Калининградской области РФ, указывает маркировка, написанная кириллицей», — сообщила радиостанция.

Ранее неопознанный объект, предварительно идентифицированный как метеозонд, упал в Подляском воеводстве на востоке Польши. Прибывшие полицейские предположили, что перед ними метеорологический прибор. Они решили проверить находку на радиоактивное излучение и обнаружили, что на ней есть надписи на кириллице.