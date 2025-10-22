В Литве назвали одно условие для полного закрытия границы с Белоруссией

Ругинене: Литва закроет границу с Белоруссией, если случаи с шарами повторятся

Литва закроет границу с Белоруссией, если случаи с метеорологическими шарами повторятся. Об этом сообщила премьер-министр республики Инга Ругинене в беседе с журналистами, передает агентство LRT.

«Если вновь произойдет массовое пересечение нашей границы такими шарами, мы отреагируем немедленно и закроем границу с Беларусью», — заявила глава литвовского кабмина.

Ругинене также объявила, что Минску таким образом посылается четкий сигнал, что Вильнюс не будет «спокойно смотреть на подобные действия». Кроме того, она сказала, что уступок Белоруссии в этом вопросе не будет.

Ранее сообщалось, что Литва закрыла пограничные пункты на границе с Белоруссией после инцидента с метеозондами контрабандистов в своем воздушном пространстве. Через 52 минуты границу между двумя постсоветскими странами вновь открыли.