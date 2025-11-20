Литва открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией

Литва возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией

Литва возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией ночью 20 ноября. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.

О решении литовской стороны открыть границу с Белоруссией стало известно 19 ноября. Глава МВД республики Владислав Кондратович заявлял, что открыты раньше срока будут пункты пропуска Мядининкай и Шальчининкай, однако власти оставляют за собой право снова закрыть границу.

В конце октября Литва закрыла границу с Белоруссией на месяц. Поводом для этого было названо якобы проникновение на территорию прибалтийской страны метеозондов с контрабандой.

