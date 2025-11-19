Литва решила открыть границу с Белоруссией

Власти Литвы решили открыть границу с Белоруссией

Власти Литвы решили открыть границу с Белоруссией раньше времени. Об этом заявил глава МВД республики Владислав Кондратович, передает «Sputnik Литва».

«Изменение ситуации на границе позволяет нам принять решение о ее открытии», — заявил Кондратович.

По его словам, открыты раньше срока будут пункты пропуска Мядининкай и Шальчининкай, но, как отметил глава МВД, власти республики оставляют за собой право снова закрыть границу.

Ранее Пограничный комитет Белоруссии сообщил, что 18 ноября в литовском пункте пропуска Лаворишкес прошла рабочая встреча заместителей главных пограничных уполномоченных Республики Беларусь и Литовской Республики.