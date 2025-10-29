Бывший СССР
Литва решила закрыть границу с Белоруссией

Delfi: Правительство Литвы на месяц закроет границу с Белоруссией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Правительство Литвы на месяц закроет границу с Белоруссией из-за проникновения на территорию страны метеозондов с контрабандой. Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что закрыты будут два последних пропускных пункта на границе — «Медининкай» и «Шальчинкай». Последний полностью прекратит свою работу. Через пункт «Медининкай» все еще смогут проехать лица определенных категорий.

«Как предусмотрено постановлением правительства, исключения применяются к дипломатам и лицам, доставляющим дипломатическую почту, а также к лицам, следующим транзитом в Калининград или из Калининграда», — сообщили журналисты. Они отметили, что также вернуться смогут граждане стран-членов ЕС, а также обладатели гуманитарных виз и люди с разрешением на временное проживание в Литве.

Ограничения будут действовать до полуночи 30 ноября.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решение о закрытии границы между Белоруссией и Литвой является верным. Он подчеркнул, что правительству прибалтийской республики стоит рассмотреть возможность консультаций с Латвией и Польшей, в рамках которых можно было бы обсудить ограничение работы пунктов пропуска на всей границе Европейского союза (ЕС) с Белоруссией.

